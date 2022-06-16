Еврогруппа одобрила присоединение Хорватии к еврозоне

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в четверг поддержали присоединение Хорватии к зоне евро с начала 2023 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Еврогруппа приняла решение с учетом положительной оценки Европейской комиссией и Европейским центральным банком выполнения Хорватией критериев членства в еврозоне.

В пятницу должно состояться заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС, на котором будет утверждена рекомендация о присоединении Хорватии к еврозоне.

Вопрос будет также обсуждаться на заседании Европейского совета 23-24 июня.

Ожидается, что в июле Совет ЕС на основе консультаций Европейского центробанка и Европейского парламента принимает необходимые законодательные акты. Это станет последним этапом на пути к присоединению Хорватии к еврозоне.

Напомним, в середине мая хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте.