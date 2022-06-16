Bloomberg: банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

В четверг Банк Англии повысил ключевые ставки на 0,25 процентного пункта и совершил пятое подряд повышение ставки в цикле, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Таким образом, ключевая ставка Банка Англии выросла до 1,25%. При этом комитет центробанка воздержался от большего шага на 0,5 процентного пункта, как предлагали три члена комитета.

Комитет предупредил, что ценовое давление становится все более интенсивным, но большинство считает, что экономика ослабла достаточно, чтобы удержать инфляцию под контролем без более радикальных мер со стороны регулятора.

Сейчас Банк Англии ожидает, что инфляция, достигшая 40-летнего максимума в 9% в апреле, превысит 11% в октябре из-за нового роста цен на нефть и другие энергоносители. Такая оценка выше, чем предполагалось в майских прогнозах.

Британский регулятор заявил, что будет "особо внимательным к признакам более устойчивого инфляционного давления" и "действовать решительно" в случае необходимости, что сигнализирует готовность к большему повышению процентных ставок в будущем.

Сотрудники Банка Англии ожидают падения ВВП на 0,3% во втором квартале года.

Напоминаем:

Центробанк Швейцарии неожиданно повысил ключевую ставку на 50 базовых пунктов до -0,25%. Это первое ужесточение политики швейцарского Центробанка с 2007 года.

Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 0,75 процентного пункта в диапазоне 1,5-1,75%. Это самое мгновенное повышение процентных ставок с 1994 года.

Как следствие, в четверг мировые рынки ускорили свое падение из-за опасений рецессии экономики на фоне усиления монетарной политики главных центробанков.