Макрон объяснил, как Украину будут продвигать по пути к членству в Евросоюзе

Лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий, но затем выдвигать условия реформ на всех последующих этапах, сообщает Европейская правда.

Об этом президент Франции рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.

Эммануэль Макрон пояснил, что визит в Украину лидеров трех крупнейших экономик ЕС - Германии, Италии и Франции, а также президента Румынии - преследовал цель формирования единогласия в Евросоюзе относительно первого шага Украины к вступлению, которым является предоставление статуса кандидата.

"Вы знаете, что относительно статуса кандидата было определенное разногласие в Европе. Поэтому я решил, что лучше всего приехать теперь, объединив поддерживающие страны - чтобы потом, за 8 дней, мы приложили усилия для получения единогласия в Евросоюзе и подготовили утверждение статуса кандидата" , - заявил он.

Как известно, это решение в ЕС утверждается единогласно.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня. Однако затем Украина должна выполнить условия, чтобы двигаться по процедуре переговоров о членстве в ЕС.

"Сразу предоставляется статус кандидата, а затем предоставляются условия, чтобы открывался каждый последующий раздел переговоров" , - подчеркнул он.

Для согласования условий членства Украины и ЕС должны открыть и закрыть более 30 переговорных глав.

Президент Франции уточнил, что в настоящее время ЕС не формирует пакет условий.

"Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали, ведь у Украины сейчас главная задача – выиграть войну... Условия будут сформулированы после" , - подчеркнул он.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.