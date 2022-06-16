Зеленский: в мире нет лидеров, которые поодиночке могут заставить РФ прекратить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что вряд ли в мире есть лидер, который может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, сообщает Новое время.

Отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг, 16 июня, Зеленский сказал:

"…Я не уверен, что на сегодня в мире есть лидеры, которые могут поодиночке заставить Россию прекратить войну. Только коллективно, объединившись. Это будет мощная сила, которая остановит РФ".

Президент Украины отметил, что, по его мнению, Путин не готов что-либо слышать и «находится в стадии, когда принимает решение, а потом с кем-то говорит»:

«Мне кажется, в таком порядке прекратить войну или иметь желание прекратить войну невозможно».

Эммануэль Макрон во время брифинга объяснил, что продолжал звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы «поддерживать канал диалога»:

«Мы считаем, что в один день этот конфликт должен прекратиться. И в этом момент должны быть переговоры».

По словам французского лидера, он всегда информировал Владимира Зеленского о контексте диалога с Путиным.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.