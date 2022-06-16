Макрон: Путин не признает поражение, следующие недели будут определяющими

Владимир Путин не готов искать компромисс по завершению военной кампании против Украины, но когда-нибудь это произойдет, сообщает Европейская правда.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.

Макрон настоял, что приемлемые очертания победы Украины в войне должна определить украинская сторона, и Запад ни в коем случае не должен на нее давить, но проблема в том, чтобы такой итог военной кампании признал также Путин.

Он предположил, что сторонам придется идти на компромиссы, но воздержался от прогнозов:

﻿"Он (Путин) пока не готов к уступкам. Но украинцы с таким героизмом борются, и украинцы не готовы не уступки... Поэтому момент, чтобы говорить о компромиссах, не наступил".

Президент Франции, однако, ожидает перемен в ближайшее время.

"Следующие несколько недель определят, где есть предел возможного" , – заявил он.

Также Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Россия в любом случае проигрывает по причине развязанной Путиным войны.

"Я не знаю, каким будет конец. Но могу сказать, что Путин допустил очень роковую уступку, опустил свою страну в историческую бездну" , - считает президент Франции.

Ранее Макрон заверил, что Украина будет сама определять, на каких условиях будет установлен мир с РФ.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.