Макрон: Путин не признает поражение, следующие недели будут определяющими
Владимир Путин не готов искать компромисс по завершению военной кампании против Украины, но когда-нибудь это произойдет, сообщает Европейская правда.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал группе украинских журналистов во время визита в Киев.
Макрон настоял, что приемлемые очертания победы Украины в войне должна определить украинская сторона, и Запад ни в коем случае не должен на нее давить, но проблема в том, чтобы такой итог военной кампании признал также Путин.
Он предположил, что сторонам придется идти на компромиссы, но воздержался от прогнозов:
"Он (Путин) пока не готов к уступкам. Но украинцы с таким героизмом борются, и украинцы не готовы не уступки... Поэтому момент, чтобы говорить о компромиссах, не наступил".
Президент Франции, однако, ожидает перемен в ближайшее время.
"Следующие несколько недель определят, где есть предел возможного", – заявил он.
Также Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Россия в любом случае проигрывает по причине развязанной Путиным войны.
"Я не знаю, каким будет конец. Но могу сказать, что Путин допустил очень роковую уступку, опустил свою страну в историческую бездну", - считает президент Франции.
Ранее Макрон заверил, что Украина будет сама определять, на каких условиях будет установлен мир с РФ.
Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.