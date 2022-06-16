ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни одного из осужденных в оккупированном Донецке

Европейский суд по правам человека в промежуточном решении заявил, что Россия не должна допустить смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна, осужденного в оккупированном Донецке как украинского "наемника", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Отмечается, что Россия должна обеспечить неисполнение "смертного приговора", объявленного Саадуну, а также гарантировать соблюдение к нему права на жизнь и запрета бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство отношения.

ЕСПЧ подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, где находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России", и до его решения Россия несет обязательство не препятствовать индивидуальным искам в Суд.

Также Москва должна в течение двух недель предоставить ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.

Суд также призвал правительство Украины уважать права Брахима Саадуна и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу – очевидно, потому, что ЕСПЧ пока не установило, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".

Отметим, что, несмотря на исключение России из Совета Европы, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ. Хотя Москва и решила, что не будет выполнять решения ЕСПЧ после 15 марта 2022 года.

Напомним, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Кроме Аслина и Пиннера, также осудили и гражданина Марокко Брахима Саадуна.

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что правительство Великобритании "напряженно работает", чтобы обеспечить освобождение двух британцев, приговоренных к смертной казни после того, как они попали в плен в Украине.