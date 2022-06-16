ОВА: в Запорожской области произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт"

На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.

На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".

В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.