ОВА: в Запорожской области произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт"
На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области произошел пожар, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области.
На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв. м. Данные о пострадавших уточняются".
В Запорожской ОВА заверили, что сейчас ситуация контролируема. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет.