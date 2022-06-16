Подоляк: все предложения РФ о переговорах – попытка задобрить, чтобы воткнуть нож в спину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все предложения России по возобновлению переговоров – это лишь попытка обмана для того, чтобы накопить резервы и возобновить наступление, сообщает Украинская правда.

"Сегодняшние бесконечные предложения переговоров со стороны Российской Федерации – это не более чем попытка обмануть мир: создать впечатление готовности к диалогу, а затем воткнуть нож в спину.

Засесть на временно оккупированных территориях под временным перемирием, обустроить опорные пункты, накопить резервы и восстановить наступательный потенциал.

Но зачем так истерично демонстрировать этот инфантилизм? Украина обязательно вернется в переговорный процесс. Только в верный момент и с сильной переговорной позицией.

Когда Кремль начнет трезво смотреть на вещи и перестанет пьянеть от собственной пропаганды".

Подоляк добавил, что Европа отказывается от российской нефти, а впоследствии и газа, а это около половины ВВП России.

Потом российская экономика вернется в 90-е: в дефиците не только автозапчасти, но и чайные пакетики.

В настоящее время уже более 32 000 российских "солдатов" погибли, раненых еще больше. Утрачены тысячи единиц техники.

"И все это ради того, чтобы на четвертый месяц войны вместо "взятия Киева" или Харькова объяснять своим z-зрителям, где расположен город Попасная и почему его взятие – это большая победа.

Что ж, отвечая субъекту Пескова: надеюсь, в Москве смогут найти в себе силы "реально оценить состояние дел", сравнить свои "успехи" со знаменитым "все идет по плану", прекратить огонь, отвести войска и закончить насиловать свои пропагандистские "глубокие глотки".