Макрон подтвердил наличие договоренности не поставлять Украине танки и самолеты

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки, сообщает Новое время.

Как сообщает корреспондентка НВ, во время встречи с группой украинских журналистов в четверг, 16 июня, у французского лидера спросили, существует ли на Западе негласная договоренность об ограничениях на поставки современных танков Украине.

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе" , — ответил Макрон.

Он добавил, что Франция в основном поставляет Украине боеприпасы и бронетехнику, а также передала 12 САУ Caesar. В ответ на просьбу президента Владимира Зеленского Франция отправит в Украину еще шесть Caesar.

26 мая Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину определенного вооружения, в частности, боевых самолетов и танков. Эту информацию опровергали, в частности, Чехия и Великобритания.

О предположительном негласном запрете на поставку танков 10 июня сообщил также Spiegel. По информации издания, власти Германии не разрешили Испании передать Украине тяжелое вооружение немецкого производства — 40 боевых танков Leopard-2.