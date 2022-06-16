Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Россия не вторгалась в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом Лавров рассказал в интервью BBC в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

Корреспондент BBC попросил Лаврова прокомментировать слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад" , – ответил Лавров.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.