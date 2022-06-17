Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию. Такой визит может состояться "только при предварительных условиях".﻿ Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1, сообщает Новое время.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу" , — отметил Макрон.

Он уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.