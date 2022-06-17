Макрон заявил о готовности поехать в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности поехать в Россию. Такой визит может состояться "только при предварительных условиях". Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу TF1, сообщает Новое время.
"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу", — отметил Макрон.
Он уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.
Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.