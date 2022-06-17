Госдеп: Китай стоит на стороне РФ в войне против Украине

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Китай продолжает стоять на стороне РФ после полномасштабного вторжения в Украину. При этом Пекин заявлял о намерении сохранять нейтралитет, сообщает Новое время.

"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор" , — сказал он.

По словам Прайса, Китай выбирает оставаться на стороне России, несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также на вызовы глобальной продовольственной безопасности.

"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно" , — заметил он.

Спикер Госдепа также задал состоявшийся накануне телефонный разговор Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.