Госдеп: Китай стоит на стороне РФ в войне против Украине
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Китай продолжает стоять на стороне РФ после полномасштабного вторжения в Украину. При этом Пекин заявлял о намерении сохранять нейтралитет, сообщает Новое время.
"Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор", — сказал он.
По словам Прайса, Китай выбирает оставаться на стороне России, несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно", — заметил он.
Спикер Госдепа также задал состоявшийся накануне телефонный разговор Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.
"Эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением", - резюмировал он.