Теряют ли ФОПы страховой стаж в случае неуплаты ЕСВ во время войны: разъяснение ПФУ

Право не уплачивать ЕСВ во время военного положения не предусматривает зачисления соответствующих периодов работы в страховой стаж. Следовательно, это может отразиться на размере будущей пенсии, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в разъяснении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области, в связи с действием военного положения физическим лицам-предпринимателям, а также членам фермерских хозяйств предоставлено право временно, в период с 1 марта 2022 года и в течение 12 месяцев после отмены военного положения, не начислять и не уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Такой шаг применен для уменьшения финансовой нагрузки на предпринимателей и стимулирование их к продолжению деятельности, необходимой для страны в сложных условиях войны.

"Однако, принимая решение об использовании предоставленной государством возможности в течение определенного времени не платить единый взнос, необходимо помнить, что соответствующие периоды работы не будут зачислены в страховой стаж для назначения пенсии в будущем" , - говорится в разъяснении.

В ПФУ напомнили, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, в страховой стаж засчитываются только те периоды деятельности, за которые уплачены страховые взносы. Размер ежемесячного взноса не должен быть меньше установленного законом минимального (с 1 января 2022 года - 1430 грн).

Напомним, в марте наемные работники и ФОПы из пострадавших от войны областей могли получить 6500 гривен компенсации за потери от войны.