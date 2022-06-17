Зеленский подписал закон о штрафах за вывоз валюты за границу

Зеленский подписал закон о штрафах за нарушения при вывозе валюты за границу. Документ устанавливает штрафы за недекларирование валюты и возможность заключения мирной сделки. В некоторых случаях иностранную валюту могут конфисковать на таможне, сообщает UBR.

Проект устанавливает административную ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 000 евро на лицо. За это нарушение предусматривается ответственность в виде штрафа размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

В то же время уплата штрафа сама по себе не будет основанием пропустить через таможенную границу валюту без документов (справки).

Как ранее пояснил глава налогового комитета Данил Гетманцев, 20% штрафа будет применяться "исключительно в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты". Если же деньги будут перемещаться с сокрытием или вне таможенного контроля, то владельцу придется уплатить штраф в размере 100% стоимости с конфискацией всей суммы валюты.

В то же время закон предусматривает заключение мирной сделки с таможней. В этом случае нарушитель обязан уплатить полную сумму штрафа в течение 30 дней. Тогда таможенный орган прекращает производство по делу о нарушении таможенных правил.