Сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными

Более чем 600 семей из Украины, которые нашли во время войны временное убежище в Англии, либо признаны бездомными, либо им угрожает опасность стать таковыми, сообщает Корреспондент.

Как отметили в британском правительстве, в общей сложности 660 украинских домохозяйств столкнулись с такой ситуацией пребывая в Великобритании. В 480 из них есть дети.

"Цифры не отражают истинный масштаб, так как более четверти местных властей не предоставили данных" , - уточнили в правительстве.

Среди причин, из-за которых украинцам негде жить в Англии: "их жилье стало недоступным или не удалось договориться об их размещении".

"Подавляющее большинство людей хорошо приживаются, но в меньшинстве случаев, когда семьи или их спонсор разрывают отношения, власти обязаны следить за тем, чтобы приезжие не оставались без крыши над головой. Власти также могут помочь с поиском нового спонсора" , - сказал представитель правительства.

С начала полномасштабной войны в Великобританию прибыло более 77 200 украинцев. Они получают поддержку в рамках программы Homes for Ukraine.

Ее участники получают право находиться в Великобритании в течение 3 лет, им предоставляют жилье в стране на шесть месяцев (это может быть как дом спонсора, так и жилье в его собственности), а также социальные льготы, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и право работать в Великобритании.