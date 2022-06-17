Португалия готова учить украинских солдат, но оружие не даст

Министр обороны Португалии Елена Каррейрас заявила, что страна готова учить украинских военнослужащих, но вопрос о отправке дополнительных военных материалов или вооружения не обсуждается, сообщает Деловая столица.

По словам чиновницы, обсуждается вопрос "обучения украинских солдат и вооруженных сил в Португалии".

"Например, маневрирование танками "Leoaprd", "техники, которая у них есть и для которой им нужно учить своих солдат. У нас уже есть оценка того типа обучения, который мы можем предложить" , — сказала она.

Тем не менее, Каррейрас добавила, что "конкретного запроса" от украинской власти пока не было. Но существует мнение, что такая потребность возникнет в будущем.

"Если будет решение Украины – а мы всегда работаем в этом направлении, то есть мы реагируем в соответствии с потребностями Украины – это обучение может быть предоставлено сразу" , – сказала она.

Ранее Португалия обязалась предоставить Украине до 250 миллионов евро (7,8 миллиарда гривен) финансовой поддержки. Меморандум по этому поводу подписали в Киеве 21 мая премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер Португалии Антониу Кошта.