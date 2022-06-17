ОГП: более 900 детей пострадали в Украине из-за агрессии РФ

В Украине более 900 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации по состоянию на утро 17 июня 322 ребенка погибли и более чем 581 ранен. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 301, Харьковской – 170, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 2 девочек 12 лет, а также мальчика и девочки 5 лет в результате обстрелов войсками РФ Мариуполя в период с марта по май.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.