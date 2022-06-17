В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1456 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средств ПВО – 97 (+0) ед,
- самолетов – 215 (+2) ед,
- вертолетов – 180 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
- крылатых ракет – 129 (+0),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2496 (+2) ед,
- специальной техники – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.