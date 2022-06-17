Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

По данным издания Die Welt, во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии "за закрытыми дверями" просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание пишет, что находясь с визитом в Киеве, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным" , - говорится в материале.

Напомним, Макрон заявил, что среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Кроме того, Зеленский заявил, что призывы французского президента не унижать Россию - уже пройденный вопрос.