Нидерланды просят четких условиях для дальнейшей евроинтеграции Украины

Издание EuObserver сообщает, что Нидерланды обратились к Еврокомиссии с призывом тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в ЕС, сообщает Украинская правда.

В тексте заявки Украины на вступление Нидерланды подтверждают готовность к расширению ЕС в целом, но подчеркивают необходимость "справедливых и тщательных условий".

В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить в будущем. Нидерланды привели подробное описание того, что считают необходимыми критериями.

В то же время в документе не выражают четкой позиции о том, как ЕС должен ответить на заявку Украины.

Ранее лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии во время исторического визита в Киев высказались за то, чтобы безотлагательно предоставить Украине статус кандидата на вступление. Позиция Германии может быть весомым сигналом для нескольких других колеблющихся в отношении такого решения.

17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы. Саммит ЕС, на котором будет приниматься решение на основе этого документа и политической позиции стран-членов, состоится 23-24 июня.