Кабмин разрешил растаможить российские товары, ввезенные до войны

Правительство разрешило растаможку товаров, ввезенных с территории РФ, если они были ввезены до 24 февраля 2022 года.

"Товары, перемещение которых через территорию Российской Федерации осуществлено транзитом, и товары, ввезенные из Российской Федерации, в том числе товары происхождением с третьих стран, могут быть помещены в таможенный режим импорта, если их ввоз в Украину осуществлен до 24 февраля в 2022 г. включительно".

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 688 от 14 июня 2022 года.