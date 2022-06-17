Российская "дочка" компании Google заявила о банкротстве

ООО "Гугл", являющаяся российской "дочкой" Google, подала в суд о собственном банкротстве. Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы, сообщает Сегодня.

Перед этим корпорация Google увезла из РФ большинство своих сотрудников. Предлагать покинуть РФ компания начала после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счёт Google в стране.

Однако, как сообщают в Google, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как: Поиск, YouTube, Карты и Gmail, доступными в России.

Google Россия обратилась в суд, потому что с марта 2022 года считает себя банкротом, не может выполнять денежные обязательства, выплачивать зарплаты сотрудникам офиса и выполнять обязательные платежи.

В представительстве говорят, что Google остановила большинство коммерческих сделок в России, кроме того, банковский счет был арестован. Поэтому удерживать офис и людей больше нет возможности.