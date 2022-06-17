СБУ заявила о задержании российского агента в Сумах

Служба безопасности сообщила, что задержала российского агента, разведывавшего позиции Вооруженных сил в Сумской области, вблизи границы с Россией, сообщает Украинская правда.

"Контрразведка службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ на проведении разведывательно-подрывной деятельности.

В ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах" , - говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что предатель был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии.

По заданию оккупантов он осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору.

Во время обысков у мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения.