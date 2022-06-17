Дания готова поддержать кандидатство Украины в ЕС

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что правительство страны готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию, сообщает Украинская правда.

"Если Еврокомиссия решит, что Украина готова обрести статус кандидата, то это то, что мы можем поддержать" , - сказал Кофод.

Он сделал заявление в четверг после того, как лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Прежде чем премьер-министр Метте Фредериксен отправится в Брюссель на саммит ЕС, чтобы поддержать решение, она должна получить мандат в парламенте.

Кофод добавил, что если страна становится кандидатом, это не значит, что путь к членству короткий или легкий.

"Также важно сказать, что должен пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям" , - сказал Кофод.

Копенгагенские критерии относятся, среди прочего, к демократии, верховенству закона и правам человека.