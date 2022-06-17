Гайдай: эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна
Провести эвакуацию с территории завода "Азот" в Северодонецке невозможно из-за постоянных обстрелов. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Гайдай.
"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - говорится в сообщении.
Он добавил, что людям предлагали эвакуироваться еще в прошлом месяце, однако они отказались. Теперь выход из комбината возможен только при условии полного прекращения огня.
"Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть", - подчеркнул Гайдай.