Гайдай: эвакуация из северодонецкого "Азота" невозможна

Провести эвакуацию с территории завода "Азот" в Северодонецке невозможно из-за постоянных обстрелов. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Гайдай.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев. В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что людям предлагали эвакуироваться еще в прошлом месяце, однако они отказались. Теперь выход из комбината возможен только при условии полного прекращения огня.