В Беларуси начали рассылать повестки — учат население мобилизоваться

В Гомельской области Беларуси с 22 июня по 1 июля будут проходить плановые учения с военными комиссариатами, сообщает Деловая столица.

Речь идет о "плановых" мобилизационных учениях с военными комиссариатами и организациями Вооруженных Сил, которые дислоцируются на территории региона, с целью повышения уровня боевой и мобилизационной готовности военных комиссариатов, усовершенствования военных знаний и практических навыков военнообязанных.

Накануне президент Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего и поручил проверить готовность к возможному новому вторжению с территории Беларуси в четырех областях.