Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕК официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых – предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ" , - сказала фон дер Ляен.

Стоит подчеркнуть, что Евросоюз впервые в истории дал "зеленый свет" для евроинтеграции стране, где идет война и есть временно оккупированные территории.

Кроме рекомендаций теперь Украина получит требования, которые должна выполнить в будущем. В частности, они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции и борьбы с коррупцией.

Таким образом, эти рекомендации ЕК будут представлены лидерам Евросоюза для принятия политического решения. Их теперь должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который состоится 23-24 июня в Брюсселе.