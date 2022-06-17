Евровидение-2023 состоится не в Украине – организаторы

Европейский вещательный союз (EBU) решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место, сообщает Украинская правда.

"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине...

EBU

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве".

При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".