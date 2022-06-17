Никифоров: Шольц, Макрон и Драги не "склоняли" Зеленского к переговорам с РФ

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии в четверг говорилось, что только Украина самостоятельно может определять время и условия переговоров с Российской Федерацией, сообщает Укринформ.

Иностранные партнеры заинтересованы в наиболее выгодной переговорной позиции Украины, отметил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку" , - прокомментировал представитель Президента распространенную в СМИ информацию о якобы попытках лидеров Франции, Германии и Италии убедить Зеленского возобновить переговоры с Россией.

Ранее в СМИ со ссылкой на немецкую газету Die Welt появилась информация, что во время пребывания в Киеве 16 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон за закрытыми дверями, вероятно, пытались убедить Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.