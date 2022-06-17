Еврокомиссия назвала требования для вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия предоставила план, который следует выполнить для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС:
- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины. Включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
- Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
- Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
- Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF).
- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.
- Должен заработать "антиолигархический" закон.
- Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.
- Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
Напомним, сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата объявит Европейский совет.