Еврокомиссия назвала требования для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссия предоставила план, который следует выполнить для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины. Включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF).

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины.

Должен заработать "антиолигархический" закон.

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.

Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Напомним, сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата объявит Европейский совет.