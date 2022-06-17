Зеленский: Украина вводит визовый режим для граждан РФ
Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Кабмин должен принять это решение сегодня, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Речь идет о Постановлении "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и о применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".
Согласно запланированному решению Кабмина, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.