Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

Согласно данным Статистического управления ЕС, в мае инфляция в еврозоне ускорилась до рекордно высокого уровня - потребительские цены в еврозоне подскочили на 8,1% в годовом исчислении (против 7,4% в апреле), сообщает Экономическая правда.

При этом окончательные данные совпали с предварительными.

Ускорение было вызвано подорожанием продуктов питания и энергоносителей после того, как вторжение России в Украину привело к росту цен на сырьевые товары.

Таким образом, инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, составляющий 2%, более чем в четыре раза. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам прошедшего на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.

Сообщается, что продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 7,5%, промышленные товары – на 4,2%, услуги – на 3,5%.