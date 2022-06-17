Нацполиция: Открыто 17 дел по факту изнасилований российскими военными

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в Украине начали 17 уголовных производств по фактам изнасилований российскими военными, сообщает Новое время.

"Рабочая группа была создана как раз для работы над заявлениями, которые мы получили от женщин — жертв насилия. Большинство из этих преступлений мы выявляем при отработке освобожденных населенных пунктов. Полиция начала 17 уголовных производств по фактам изнасилований военными РФ" , — рассказал он в интервью итальянскому изданию ADNKronos.

По словам главы Нацполиции, большая часть из них уже передана на дальнейшее расследование в СБУ, поскольку эти преступления документируются в рамках статьи о нарушении законов и обычаев войны.

Он пояснил, что подследственность этой статьи определена именно Службой безопасности, но полиция также регистрирует эти преступления, фиксирует, собирает доказательную базу и передает материалы коллегам.

В конце мая в Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны.