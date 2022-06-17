Украинцы со статусом ВПЛ могут получить денежную помощь от Binance
Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом ВПЛ (внутренне перемещенные лица). Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
В течение 3 месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов в месяц).
Пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.
"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины", - добавил Федоров.