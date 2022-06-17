Украина ввела визовый режим с РФ

Сегодня, 17 июня, Кабмин принял решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства Правительство во исполнение поручения Президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме" , - говорится в сообщении.

Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года.