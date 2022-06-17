Путин выступил с обвинениями в адрес США: объявили себя посланниками Господа

Президент России Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты Америки (США) якобы "объявили себя посланниками Господа на земле", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит его заявление на Петербургском международном экономическом форуме.

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в "холодной войне", объявили себя посланниками Господа на земле, у которые нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем, эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры" , - заявил Путин.

По его словам, западный мир мыслит якобы категориями прошлого века. Кроме того, он назвал санкции против России "безумными и бездумными".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход войны с Россией и возможность переговоров, заявил, что Путин не осмысливает последствия своих решений перед тем, как их принять.

Кроме того, ранее у Путина заявили, что договор с Украиной якобы согласован на 75%.