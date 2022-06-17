Норвегия запретила импорт нефти и нефтепродуктов из России

Норвегия вводит эмбарго на российскую нефть. Правительство страны также запрещает импорт нефтепродуктов из России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Норвегии.

Эмбарго на российскую нефть вводят в рамках шестого пакета санкций ЕС.

"Мы поддерживаем ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и элиту. Теперь мы запрещаем импорт нефти, которая транспортируется морем из России в Норвегию" , - заявила глава МИД Анникен Хюитфельдт.

При это Норвегия определила переходные периоды. Так, с 5 декабря 2022 года начнет действовать полный запрет для сырой нефти, а с 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

В МИД Норвегии подчеркнули, что введенные санкции нацелены ограничить способность России финансировать войну в Украине и направлены против основных сторонников кремлевского режима.

Напомним, что в России заговорили о сокрушительном влиянии нефтяного эмбарго на экономику страны и ослаблении рубля.