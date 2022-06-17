Кулеба: визовый режим с РФ позволит защитить нацбезопасность государства
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что введение визового режима с РФ позволит защитить национальную безопасность Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит комментарий Кулебы, опубликованный на сайте МИД.
"С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства.
И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской Комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно".
По словам министра, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории Украины российских граждан.
"Мы должны четко понимать, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины", – заявил Кулеба.
17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
Позже Кабмин принял соответствующее решение.