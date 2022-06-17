Макрон: Украина в нормальных условиях не могла бы стать кандидатом на членство в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в нормальных условиях Украина не могла бы претендовать на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.

Об этом Макрон заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV, возвращаясь после визита в Киев.

"Украина в нормальных условиях не должна была бы быть кандидатом" , - отметил президент Франции, добавив, что обстоятельства войны России против Украины изменили ситуацию.

Макрон напомнил, что после утверждения решения о кандидатском статусе Украины будет изложена "дорожная карта" реформ, которую Киев должен выполнить для дальнейшего движения заявки на членство в ЕС.

По его мнению, поддержка кандидатского статуса – "это мощный политический сигнал" поддержки Украины, а также "сигнал, направленный России".

"Мы взяли на себя это движение в сторону Европы. Мы подготовили его в этой комнате (интервью записывалось в вагоне, которым западные лидеры отправились в Киев) с канцлером Шольцом и премьером Марио Драги. Украинцы ожидали европейского консенсуса" , – добавил Макрон.

17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.