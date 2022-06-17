КГВА: в Киеве вводится запрет на громкую музыку и пиротехнику

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил в столице использование пиротехнических изделий и громкую музыку, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении КГВА в Telegram.

Жирнов издал отдельное поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, использования других громкоговорящих установок.

Как говорится в документе, в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии РФ на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

Как сообщалось, советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что в Киеве сейчас работают системы противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, хотя и не все.