Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует Sky News.

Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

Информацию о визите уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал видео встречи с британским премьером.

"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона" , - подписал он опубликованные кадры.

Напомним, это второй визит Джонсона в Украину с начала российского вторжения. В апреле он стал первым лидером страны G7, который приехал в Киев.