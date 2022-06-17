Нацполиция: в результате ракетной атаки по Первомайскому ранены три человека

В результате ракетной атаки россиян по Первомайскому Харьковской области три человека получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Telegram-канал Национальной полиции в Харьковской области.

"Днем 17 июня военные вражеской армии нанесли удар по городу Первомайскому.

В результате обстрела пострадали три человека.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты".

Российские оккупационные войска запустили ракеты около 10:10 по местному коммунальному заведению в Первомайском. Ранения получили сотрудники учреждения, которые находились в помещении – одна женщина и два человека.

Пострадавших госпитализировали. Двое раненых мужчин находятся в операционной без сознания – за их жизнь борются врачи. Женщина с травмами находится в контактном состоянии.

Боеприпас попал в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом. В результате удара повреждены окна, потолок и стены.

Ночью 17 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами Золочев и близлежащие села в Харьковской области, ранив двух жителей.