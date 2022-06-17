RTL: Нидерланды готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении RTL.

ремьер Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "разумным компромиссом" во время своей пресс-конференции после заседания правительства. По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники, так и оппоненты кандидатства Украины.

"Как кабинет министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем это разумно. Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому" , — заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра.

По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. И в этом процессе уступок не будет, сказал Хукстра.

"Это не процессы, которые идут с сегодняшнего дня на завтра" , – отметил он.

В среду Палата представителей парламента Нидерландов обсудит позицию Нидерландов на этом саммите ЕС.

Напомним, источники издания Bloomberg сообщали, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза на июньском саммите ЕС.

В пятницу, 17 июня, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что его страна не будет блокировать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС в случае положительного заключения Европейской комиссии.