Ермак рассказал, о чем говорили на встрече Зеленский и Джонсон

В офисе президента Украины состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На ней речь шла об оборонной и экономической поддержке Украины, ужесточении санкции для России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он заявил, что сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству" , - написал Ермак.

Он добавил, что Украина благодарна Британии за мощную поддержку.

"Как говорится, друзья познаются а беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь" , - подчеркнул руководитель ОП Украины.

Напомним, сегодня Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.