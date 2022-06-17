Джонсон: Британия и дальше продолжит предоставлять оружие Украине

Великобритания будет и дальше предоставлять оружие для Украины, сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает Новое время.

"Мы с самого начала и готовы сегодня и дальше предоставлять вооружение, вести подготовку по использованию этих вооружений" , — сказал он во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что с западным оружием украинский народ и ВСУ сделать «то, что хотят сделать все украинцы: выгнать агрессора из Украины».

"Будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, и это будет уже в контексте свободной Украины. Будут и другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности, о которых мы говорили" , — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон пообещал Зеленскому, что Великобритания начнет крупную операцию по обучению украинских вооруженных сил. По его словам, Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней.

17 июня Джонсон второй раз с начала российского вторжения прибыл в Киев с необъявленным визитом. Первый раз он прибыл в Киев 9 апреля.