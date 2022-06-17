РФ не угрожает, а предупреждает: Путин снова пугает мир ядерным оружием

Российский президент Владимир Путин говорит, что РФ не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитета, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на полях Петербургского экономического форума, который в России называют "всемирным".

"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему. А мы что – будем молчать? Отвечаем соответствующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем его применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета" , — сказал российский диктатор.

Напомним, в начале июня одиозный пропагандист российской власти Владимир Соловьев пригрозил американскому президенту Джо Байдену "ядерным ударом" по территории США.