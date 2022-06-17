Генштаб: украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Дмитровку вблизи Изюма в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 17 июня.

Подразделения Сил обороны Украины заставили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубравное, Пашково, Грушеваха, Курулька, Большая Камышеваха.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

Вблизи Северодонецка захватчики продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также российские войска нанесли авиационные удары вблизи Сиротиного и Боровского. Идут стычки за контроль над Северодонецком.

У Сиротиного и Метелкиного украинские защитники отбили штурм российских оккупантов, поэтому враг отошел с потерями.

В районе Горского украинские защитники отбили выборочным огнем попытку вражеской разведки боем. Кроме того, были совершены безуспешные попытки вести бои в районе Берестового и Кодымы, но в результате действий ВСУ противник с потерями отошел.

После перегруппировки российские войска попытались совершить штурм, при поддержке артиллерии, в районе Ныркова. Тем не менее, украинские защитники отбросили их плотным огнем.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

На Волынском, Полесском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Российские захватчики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Новоселовки, Красногоровки, Зеленого Поля и Каменского. Авиационные удары врага пришлись на Нью-Йорк, Авдеевку и Победу.

На Южнобужском направлении враг проводил воздушную разведку с применением беспилотников, чтобы выявить изменения в положении подразделений ВСУ и скорректировать артиллерийский огонь.

Россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

В Сумской области российские оккупанты обстреляли гражданские здания Мезеновки и Глухова. Также российская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам области.

Инженерные подразделения белорусской армии проводят боевую подготовку на северных границах Украины.