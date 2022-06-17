Советник мэра: в Мариуполе ежедневно выявляют симптомы холеры или дизентерии

В захваченном и разрушенном россиянами Мариуполе каждый день 10−15 человек обращаются за медицинской помощью с симптомами холеры или дизентерии, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрюшенко.

"Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10−15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головные боли). Реагентов для тестирования нет — все вывезено оккупантами. Антибиотиков — нет" , — пишет он в Telegram.

По его данным, людей с этими симптомами просто отправляют домой, а оккупанты ограничили общение с российских военных с мариупольцами в больницах.

"Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания" , — написал он.

Также по данным Андрюшенко, в Мариуполе выросло количество ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом за последнюю неделю из-за низкого качества и нехватки инсулина в городе.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в городе российские оккупанты из-за вспышки инфекций начали отделять военные поселения от жителей города. Он говорил, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.