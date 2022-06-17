Байден подтвердил исчезновение американцев на войне и призвал не ездить в Украину

Президент США Джо Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Байден заявил в пятницу, что его проинформировали о пропавших американских граждан.

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас" , - сказал он.

Напомним, два американца, воевавшие на стороне Украины, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в русский плен.

Позже Госдеп сообщил о третьем пропавшем американце на войне.