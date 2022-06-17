Одесская ОВА: буксир рашистов "Василий Бех" затонул после удара ВМС Украины
Буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех" затонул. Утром 17 июня по нему ударил ВМС Вооруженных сил Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Максима Марченко.
Он отметил, что на борту судна был зенитно-ракетный комплекс "Тор". Такое вооружение должно было выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.
Марченко напомнил, что на счету наших Вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь добавилось судно снабжения.
"Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря", — говорит Марченко.
Военно-морские силы ВСУ рассказывали, что "Василий Бех" во время удара ВСУ перевозил на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав.
В оперативном командовании "Юг" сообщали, что по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна. Российские корабли пытались проводить поисково-спасательную операцию.
Буксир "Василий Бех" построили на астраханском судоремонтном заводе и взяли в состав черноморского флота РФ в 2017 году.